Как конвертировать CR2 в JPG

Способы преобразования формата CR2 в JPG

Есть несколько способов конвертации CR2 файлов в формат JPG. Самый простой способ – это онлайн конвертация. В процессе, ваши файлы загружаются на сервер, и там обрабатываются. Такой вариант будет удобен, если вам нужно конвертировать всего несколько файлов.

Другой способ – установить Фотоконвертер. Установленная программа работает быстрее и эффективнее онлайн конвертации, так как все файлы обрабатываются на локальном диске. Фотоконвертер – это хороший вариант конвертировать множество файлов CR2 в формат JPG за раз, сохраняя конфиденциальность информации.

CR2КонвертироватьJPG

Вы довольно быстро оцените, как Фотоконвертер способен сэкономить массу времени, необходимого при обработке файлов вручную или онлайн.

Скачайте и установите Фотоконвертер

Фотоконвертер
Фотоконвертер легко скачать, установить и использовать – не нужно быть специалистом, чтобы разобраться как он работает.Установить Фотоконвертер

Добавьте CR2 файлы

После того, как программа установилась, запустите Фотоконвертер и добавьте в главное окно все .cr2 файлы, которые вы хотите конвертировать в .jpg

Вы можете выбрать CR2 файлы через меню Файлы → Добавить файлы либо просто перекинуть их в окно Фотоконвертера.

Добавьте CR2 файлы для конвертации в Фотоконвертер

Выберите место, куда сохранить полученные JPG файлы

Во вкладке Сохранить выберите папку для записи готовых JPG файлов.

Папка для сохранения результата в формате JPG

Во вкладке Редактировать есть возможность добавить эффекты редактирования изображений для использования во время конвертации, но это не обязательно.

Выберите JPG в качестве формата для сохранения

Для выбора преобразования в .jpg, нажмите на иконку JPG в нижней части экрана, либо кнопку +, чтобы добавить возможность записи в этот формат.

Как конвертировать CR2 в JPG

Теперь просто нажмите кнопку Старт, чтобы начать конвертацию. Созданные JPG файлы сохранятся в указанное место с нужными параметрами и эффектами.

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Видео инструкция

Интерфейс командной строки

Опытные пользователи могут использовать конвертер CR2 в JPG через командную строку в ручном или автоматическом режиме.

За дополнительной помощью по использованию по использованию командной строки обращайтесь в службу поддержки пользователей.

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ОТЗЫВЫ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
Евгений Гончаров 5 звезд
Возможности обрабатывать сотни файлов одновременно без потери времени. Работать просто. Скачать нет особых трудностей.
Анастасия Евсеева 5 звезд
Мощный и быстрый конвертор файлов. Пользовалась неоднократно, очень выручила программка в конвертации файлов с фотоаапарата.
Михаил Волков 5 звезд
Удобная программа для обработки изображений, позволяет конвертировать и редактировать множество файлов за раз. Поддерживает огромное количество форматов. Отзывчивое без лагов. Основной плюс пакетное редактирование экономит время ваше. Программа проста в работе.