Способы преобразования формата CR2 в JPG

Есть несколько способов конвертации CR2 файлов в формат JPG. Самый простой способ – это онлайн конвертация. В процессе, ваши файлы загружаются на сервер, и там обрабатываются. Такой вариант будет удобен, если вам нужно конвертировать всего несколько файлов.

Другой способ – установить Фотоконвертер. Установленная программа работает быстрее и эффективнее онлайн конвертации, так как все файлы обрабатываются на локальном диске. Фотоконвертер – это хороший вариант конвертировать множество файлов CR2 в формат JPG за раз, сохраняя конфиденциальность информации.

Вы довольно быстро оцените, как Фотоконвертер способен сэкономить массу времени, необходимого при обработке файлов вручную или онлайн.

Скачайте и установите Фотоконвертер



Фотоконвертер легко скачать, установить и использовать – не нужно быть специалистом, чтобы разобраться как он работает.Установить Фотоконвертер

Добавьте CR2 файлы

После того, как программа установилась, запустите Фотоконвертер и добавьте в главное окно все .cr2 файлы, которые вы хотите конвертировать в .jpg

Вы можете выбрать CR2 файлы через меню Файлы → Добавить файлы либо просто перекинуть их в окно Фотоконвертера.

Выберите место, куда сохранить полученные JPG файлы

Во вкладке Сохранить выберите папку для записи готовых JPG файлов.

Во вкладке Редактировать есть возможность добавить эффекты редактирования изображений для использования во время конвертации, но это не обязательно.

Выберите JPG в качестве формата для сохранения

Для выбора преобразования в .jpg, нажмите на иконку JPG в нижней части экрана, либо кнопку +, чтобы добавить возможность записи в этот формат.

Теперь просто нажмите кнопку Старт, чтобы начать конвертацию. Созданные JPG файлы сохранятся в указанное место с нужными параметрами и эффектами.

Видео инструкция

Интерфейс командной строки

Опытные пользователи могут использовать конвертер CR2 в JPG через командную строку в ручном или автоматическом режиме.

За дополнительной помощью по использованию по использованию командной строки обращайтесь в службу поддержки пользователей.